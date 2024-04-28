Стилист назвал главные летние тренды в окрашивании Стилист Рокицкий назвал технику «бразильский брюнет» главным летним трендом в окрашивании

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«Бразильский брюнет» стал одним из основных трендов этого лета, объяснил топ-стилист Максим Рокицкий, слова которого публикует «Газета.Ru». Эту технику окрашивания можно описать как сочетание темной основы волос со светлыми прядями.

Эксперт указал, что светловолосым девушкам стоит обратить внимание на песчаные и бежевые оттенки, которые благородны и могут освежить образ, отвлекая внимание от недостатков кожи. Темные волосы могут быть окрашены в холодные оттенки, добавляющие серые и синие пигменты для создания готической атмосферы.

Рокицкий подчеркнул, что техника окрашивания «линия сканди» может быть хорошим выбором для блондинок, которым не хватает яркости. Темно-коричневый оттенок эспрессо с блеском подойдет обладательницам карих и каре-зеленых глаз, смуглой кожи и темных волос. Горячий рыжий оттенок также станет хорошим выбором для тех, кто готов выделиться. Этот насыщенный и смелый тон с красными и персиково-оранжевыми оттенками идеально подойдет почти всем типам кожи.

Ранее в Москве 17-летняя девушка Лера пострадала из-за некачественной работы парикмахера. Во время окрашивания блондинка получила сильный ожог головы, а часть волос выпала. Инцидент произошел в салоне, который находится на Сущевском Валу.