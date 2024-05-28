Стало известно, в каких водоемах россиян поджидают гельминты Гигиенист Гильденскиольд: в открытых водоемах можно подцепить гельминтов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В открытых водоемах с заросшими берегами и «цветущей» водой существует риск подцепить гельминтов, предупредил профессор Государственного университета просвещения, гигиенист Сергей Гильденскиольд. В беседе с NEWS.ru он отметил, что это идеальная среда для размножения различных микроорганизмов — возбудителей инфекционных заболеваний.

Не купайтесь в открытых водоемах с заросшими берегами и цветущей водой. В жару такие водоемы — идеальная среда для размножения различных микроорганизмов — возбудителей энтеровирусных инфекций, полиомиелита, дизентерии, сальмонеллеза, вирусного гепатита А и других. Все эти инфекции особенно опасны для маленьких детей, — пояснил гигиенист.

Специалист уточнил, что не стоит купаться с животными, даже с домашними. Они могут стать источником заражения. Кроме того, стоит избегать водоемов, расположенных вблизи животноводческих ферм или частных подсобных хозяйств. По словам Гильденскиольда, в непроточных водоемах существует риск заразиться церкариозом, паразитарным заболеванием.

При купании в природном водоеме следите, чтобы вода не попадала в уши и глаза. После купания обязательно освежитесь душем или примите ванну, чтобы смыть с себя соль, водоросли, мельчайшие частицы песка, содержащиеся в воде микроорганизмы. Во время гигиенических процедур рекомендуется применять дезинфицирующее мыло или гель, — посоветовал гигиенист.

Врач-кардиолог Ирина Поляева ранее рассказала, что при преждевременном открытии купального сезона человек может столкнуться с гипотермией. Она предупредила, что при переохлаждении кровеносные сосуды сужаются, усиливая кровоток во внутренних органах и уменьшая в мелких капиллярах кожи.