Стало известно, сколько россиян склонны к ожирению и нарушению метаболизма Эндокринолог: у 35% россиян есть метаболический синдром, а у 55% — ожирение

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Примерно у 35% россиян наблюдается метаболический синдром, а у 55% — абдоминальное ожирение, сообщила на конференции «Поколение вне возраста. Превентивная медицина, нутрициология, биохакинг — технологии будущего» эндокринолог Нина Петунина. По ее данным, которые приводит корреспондент NEWS.ru, у 32% наблюдается пограничный уровень холестерина, у 19% — преддиабет, а у 37% — неалкогольная жировая болезнь печени.

По статистике, у населения России [наблюдается] метаболический синдром (~35%), пограничный уровень холестерина (~32%), абдоминальное ожирение (~55%), [из них ожирением страдают] 44% мужчин и 62% женщин, — сказано в презентации.

Также отмечается, что метаболический синдром провоцирует развитие сердечно-сосудистых и обменных заболеваний, включая сахарный диабет, артрозы, бесплодие, панкреатит, онкозаболевания и болезни органов дыхания. Помимо генетической предрасположенности и возраста, факторами риска развития синдрома являются курение, злоупотребление алкоголем, стрессы и сидячий образ жизни.

Ранее терапевт Елена Соломатина рассказала, что сидячий образ жизни провоцирует возникновение сердечно-сосудистых патологий, диабета, варикозного расширения вен и болезней суставов.

Ученые из Новой Зеландии также считают, что детство, проведенное у телевизора или со смартфоном, может «аукнуться» во взрослом возрасте метаболическим синдромом — ожирением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. К такому выводу они пришли в ходе масштабного эксперимента, в котором приняли участие более тысячи человек.