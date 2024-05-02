Стало известно, сколько хранятся пасхальные яйца Роскачество: пасхальные яйца могут храниться до двух дней

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При комнатной температуре пасхальные яйца, которые были сварены вкрутую, могут храниться до двух дней, предупредили специалисты Роскачества. В ведомстве подчеркнули, что увеличить сроки хранения можно до двух недель. Для этого следует убрать яйца в холодильник, пишет «МК в Рязани.

Как уточнили специалисты, важно, чтобы скорлупа не повредилась во время варки. Только тогда употребление сваренных яиц будет безопасным. В связи с этим в Роскачестве посоветовали не допускать растрескивания скорлупы при постукивании об кастрюлю.

Телеведущая Елена Малышева ранее посоветовала использовать для покраски яиц на Пасху луковую шелуху. Лучше выбирать для окрашивания белые яйца, поскольку они содержат больше пор и будут иметь интенсивный цвет. Иммунолог Андрей Продеус добавил, что опасными считаются красители красного и желтого цветов.

До этого в Челябинской митрополии сообщили, что для оформления пасхальных яиц лучше выбирать термонаклейки с орнаментом, а не изображением Иисуса Христа, чтобы не кощунствовать. Священнослужители также считают оскорбительным клеить на яйца лики Богородицы. Стоит отдать предпочтение наклейкам с нейтральными изображениями.