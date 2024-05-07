Стало известно о создании препарата, заставляющего раковые клетки голодать Science Advances: ученые научились бороться с раком легких с помощью голода

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Команда ученых из Северо-Западного университета в США продемонстрировала новый способ уничтожения раковых клеток в легких, передает журнал Science Advances. Инновационный подход выражается в использовании препарата, который лишает клетки пищи и вынуждает их голодать, тем самым сводя на нет их размножение.

Сообщается, что речь идет об аденокарциноме легких, которая практически не поддается лечению и возникает из-за мутации в гене KEAP1. В ходе опытов ученые обнаружили, что данный тип опухолей активно взаимодействует с аминокислотой глутамина, а ее отсутствие или недостаточное количество замедляет рост опухоли. Кроме того, при таком варианте наблюдается процесс восстановления Т-клеток, которые истощаются на фоне онкологических заболеваний или вовсе не могут бороться с опухолевыми тканями.

Повлиять на доступ раковых клеток к аминокислоте глутамина, заблокировав его поглощение, удалось благодаря препарату DRP-104. Ученые надеются, что DRP-104 сможет успешно пройти клинические испытания и ляжет в основу новых лекарственных препаратов против рака легких, вызванного мутациями KEAP1.

Ранее стало известно, что в Великобритании проходят испытания уникальной вакцины от меланомы. Отмечается, что инъекции создают индивидуально под каждого пациента с учетом особенностей опухоли.