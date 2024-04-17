Стало известно о смертельной болезни, которая есть у каждого пятого The Sun: жировой гепатоз грозит каждому пятому человеку от 20 лет

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Неалкогольная жировая болезнь печени, или жировой гепатоз, становится серьезным вызовом для современного общества, сообщает The Sun. Ссылаясь на исследования, журналисты отметили, что заболевание может быть у каждого пятого взрослого. Более того, если ранее гепатоз поражал людей старше 40 лет, сейчас его диагностируют даже 20-летним.

Заболевание характеризуется накоплением жира в печени, вызванным алкоголем или ожирением, обычно поражающим людей старше 40 лет. Но исследование здоровья, проведенное Бристольским университетом, показало, что большое количество людей в возрасте от 20 лет страдают этим заболеванием, — сказано в публикации.

Как пишут эксперты, гепатоз часто является следствием ожирения, однако способен поражать и людей с нормальным весом. Болезнь практически не проявляет себя на ранних стадиях, хотя в дальнейшем способна провоцировать цирроз.

В качестве профилактики или способа замедлить развитие болезни врачи рекомендуют заниматься спортом и отказаться от вредной пищи. Как подчеркивают авторы статьи, при ответственном подходе даже этого может быть достаточно для подавления гепатоза на ранних стадиях.

Ранее также сообщалось, что продолжительный кашель, боли в груди или одышка могут быть признаками рака легких, причем, вопреки бытующему мнению, не только у курящих. Более того, как отмечали эксперты, у некурящих симптомы редко проявляются на ранней стадии, рак обнаруживают, когда он уже успевает разрастись.