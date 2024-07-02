Стало известно о причинах темной мочи Врач Белопольский: темная моча указывает на урологические заболевания

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Изменение цвета мочи со светло-желтого на более темный, коричневый или красноватый оттенок может говорить о наличии урологических заболеваний, заявил в беседе с «Газетой.Ru» врач-уролог Александр Белопольский. Он уточнил, что у человека с темной мочой специалисты нередко диагностируют инфекцию мочевыводящих путей.

Изменение цвета мочи характерно при многих урологических заболеваниях — мочекаменной болезни, цистите, пиелонефрите, простатите, инфекциях, передающихся половым путем, инфицировании мочевыводящих путей, — добавил Белопольский.

По его словам, при цистите моча меняет цвет на темно-желтый или становится мутной, а при темной моче с примесью крови врачи могут диагностировать у пациента инфекции, передающиеся половым путем, инфекции мочевыводящих путей.

Белопольский призвал обращаться к специалистам при изменении цвета урины. По его словам, стоит записаться на прием не только к урологу, но и к гинекологу, эндокринологу, чтобы составить комплексный план для лечения.

Врач-уролог Батор Гончиков ранее посоветовал женщинам принимать душ сразу после посещения пляжа или бассейна в качестве профилактики цистита. Он также порекомендовал переодеваться из мокрого купальника в сухую одежду.