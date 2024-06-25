Стало известно, можно ли вылечить раннюю седину Трихолог Галлямова: заявления о лечении ранней седины являются мифом

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Ранняя седина не поддается лечению, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова. Она также заметила, что седым волосам невозможно вернуть цвет.

Как повлиять на это? Никак. Процесс депигментации запущен, соответственно, простимулировать как-то пигментацию нет возможности, — уточнила врач.

По словам Галлямовой, предотвратить развитие седины в молодом возрасте можно при помощи здорового образа жизни и сбалансированного рациона. Она также призвала не вырывать волосы, так как это может привести к нарушению физиологического процесса и ритма их смены. Врач предложила коротко подрезать такие волосы в случае тотального неприятия изменений во внешности.

Гигиенист Сергей Гильденскиольд ранее заявил, что остановить седину невозможно. Он добавил, что изначально волосы не имеют окраса, но получают его благодаря ряду процессов в организме человека, а также пигмента меланина, который вырабатывают клетки-меланоциты.

Косметолог Эльвира Дорош прежде отмечала, что стресс способен стать причиной выпадения волос. Она предложила обратиться за консультацией к разным специалистами, чтобы провести комплексное обследование.