Стало известно, может ли наркоз сделать из человека наркомана Малышева: человек не может стать наркоманом после общего наркоза

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Общая анестезия не может вызвать наркотического привыкания, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Анестезиолог Марк Гальперин объяснил, что во время наркоза человеческий мозг отключен и удовольствия, которое могут вызывать запрещенные вещества, не получает.

В ходе приема препаратов, которые применяются на улице, в головном мозгу начинают выделяться эндорфины — гормоны удовольствия и счастья. В результате этого может развиться привыкание к тому состоянию эйфории, которое они вызывают. И это может произойти даже от первой дозы. Но поскольку в результате наркоза, то есть общей анестезии, ваш мозг отключен, он не будет подвержен эйфории, и поэтому привыкания и зависимости к тем опиоидным обезболивающим, которые мы применяем во время наркоза, не будет, — подчеркнул Гальперин.

Малышева добавила, что под анестезией человек абсолютно ничего не чувствует. В таком состоянии, уточнила она, никакая зависимость просто не может возникнуть.

Ранее стоматолог Владимир Лосев рассказал, что при удалении зуба используется не только инфильтрационная анестезия (укол), но и наркоз, а также лазерное обезболивание. Он отметил, что применяется аппликационный метод — препарат наносится в виде аэрозоля.

Эксперт добавил что, тем, кто боится уколов, даже обезболивающих, подойдет лазерная анестезия за счет излучения — оно безболезненное, но такое же эффективное. Медик напомнил: существует проводниковая анестезия, она редко применяется — когда стоматолог имеет дело с большим объемом оперативных вмешательств, препарат проводится непосредственно к волокну тройничного нерва.