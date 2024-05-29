Стало известно, может ли кофе облегчить течение болезни Паркинсона AnNeuro: кофе не может ослабить симптомы болезни Паркинсона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученые Университета Турку выяснили, что чрезмерное потребление кофе не способствует облегчению течения болезни Паркинсона, результаты исследования опубликовал журнал The Annals of Neurology. Специалисты утверждают, что такой итог может стать серьезной проблемой при анализе результатов визуализации мозга при установлении заболевания.

Ученые задействовали в своем эксперименте 163 человека, у которых была зафиксирована ранняя стадия болезни Паркинсона, а также 40 здоровых людей. Эксперты собрали у них данные о питании и количестве потребляемого кофе. Аналитика доказала, что повышенная доля кофеина не смогла оказать положительного эффекта на выработку дофамина и никак не стимулировала двигательную функцию организма.

Ранее академик РАН, замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин предупредил, что активность во время сна может оказаться самым ранним признаком болезни Паркинсона. Эксперт подчеркнул, что симптом может проявляться через размахивание руками и сбрасывание предметов с прикроватных полок.

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что воздействие ультразвуковыми волнами на головной мозг может помочь избавиться от сильного тремора при болезни Паркинсона. По ее словам, данную процедуру проводят бесплатно в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России, расположенном в Москве.