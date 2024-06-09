Стало известно, когда появятся результаты исследований вакцины от рака Мурашко: результаты исследований вакцины от рака ожидаются в конце года

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Михаил Мурашко

Первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут быть представлены уже в конце текущего года, сообщил в интервью ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, вакцина была разработана несколькими научными командами. Исследования финансируются за счет государства в рамках госзаданий, уточнил Мурашко.

Первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года и после приступить к клиническим испытаниям, — сказал он.

Об успешном завершении испытаний вакцины против всех видов онкологических заболеваний ранее сообщил глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. По его словам, препарат исследовали на мышах, которым искусственно привили меланому. Гинцбург добавил, что вакцина от рака создана на основе мРНК-технологий, подобно препаратам от COVID-19. Препарат будут вводить уже заболевшим людям с учетом индивидуальных особенностей внутримышечно или прямо в опухоль.

Универсальное лекарство от всех видов рака изобретено не будет, считает врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По мнению специалиста, все подобные инновации являются просто маркетинговым ходом. Если бы создалось универсальное лекарство, отметил Черемушкин, то очередь стояла бы уже вокруг всего земного шара и продавалось бы все за бешеные деньги.