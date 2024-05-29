Стало известно, какие продукты нужно исключить из рациона при аллергии Минздрав: при аллергии на пыльцу березы нужно исключить из рациона яблоки

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Чтобы проще пережить аллергию на цветение, рекомендуется исключить из рациона некоторые продукты, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на специалистов ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины». По их словам, при наличии аллергии на березу лучше на время исключить из меню яблоки.

В сезон аллергии может появиться реакция на некоторые продукты, поскольку разные аллергены могут содержать схожий набор аминокислот, объяснили специалисты. При наличии аллергии на пыльцу ольхи, березы и орешника лучше убрать из своего меню яблоки, вишню, черешню, груши, чернослив, сливу, курагу и абрикос.

Эксперты посоветовали исключить из рациона семечки, халву, цитрусовые, подсолнечное масло, мед и цикорий, если есть аллергия на полынь. Если диагностировали аллергическую реакцию на пыльцу луговых трав, лучше не есть злаковые, мед и не пить кофе и какао. Кроме того, при аллергии на амброзию рекомендуется убрать из меню бананы.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что во время цветения тополя необходимо защищать органы зрения и дыхания, для этого подойдут маска и очки. По его словам, маску можно выбрать любую — тканевую или одноразовую.