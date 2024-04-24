Стало известно, как отказ от солнцезащитных очков влияет на слепоту Офтальмолог Кусков: отказ от солнцезащитных очков ведет к слепоте

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Отказ от ношения солнцезащитных очков может привести к проблемам со зрением и даже к слепоте, заявил «Газете.ru» офтальмолог Александр Кусков. По словам врача, солнечные лучи воздействуют на роговицу глаза и при интенсивном излучении вызывают ее ожог, развитие катаракты и доброкачественных новообразований поверхности глаза.

Ультрафиолет очень важен для нашего организма, так как он помогает организму синтезировать витамин D. Однако тот же ультрафиолет опасен для глаз, а именно для эпителия роговицы, сетчатки и хрусталика, который притягивает к себе солнечный свет, если глаза не защищены очками, — сказал специалист.

Доктор подчеркнул, что избыточное ультрафиолетовое излучение может ускорить помутнения хрусталика. При ожоге роговицы проявляются симптомы, такие как увеличенное слезотечение, светобоязнь и спазмы век, отметил Кусков. В то же время, при катаракте снижается четкость зрения, а на ранних стадиях может возникать ощущение пелены перед глазами и мерцание «черных точек» при переводе взгляда.

Ранее инструктор-методист по восстановительной медицине Кирилл Антоно заявил, что для защиты кожи весной важно использовать солнцезащитный крем. По его словам, ультрафиолетовые лучи могут привести к проблемам со здоровьем, включая появление пигментации и повышение риска онкологических заболеваний.