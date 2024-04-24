Названо идеальное время для первой чашки кофе Сомнолог Исап: пить первую чашку кофе можно через час после пробуждения

Британский сомнолог Рекс Исап заявил, что первую чашку кофе следует пить не сразу после пробуждения. Напиток стоит употребить как минимум спустя час, предупредил врач в беседе с Mirror.

Когда вы проснулись, уровень кортизола находится на своем пике. Кортизол, который ассоциируют со стрессом, повышает тревожность, и употребление кофеина в это время может привести к нежелательному взаимодействию с кортизолом или даже к нечувствительности к кофеину, — пояснил сомнолог.

Исап добавил, что толерантность к кофеину выражается в дневной сонливости. Возникнуть это состояние может даже после выпитого кофе. В течение дня, утверждает собеседник издания, мозг вырабатывает химическое вещество под названием аденозин, который способствует сну. Пока человек бодрствует, он накапливается и вызывает сонливость. Однако кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, которые поддерживают внимательность и способствуют бодрствованию. Возможные проблемы со сном после употребления кофе в течение дня сомнолог объяснил именно этим.

Врач и телеведущая Елена Малышева ранее рассказала о пользе бодрящего напитка. Эксперт заявила, что употребление кофе снижает риск развития болезни Альцгеймера.