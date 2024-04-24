Британский сомнолог Рекс Исап заявил, что первую чашку кофе следует пить не сразу после пробуждения. Напиток стоит употребить как минимум спустя час, предупредил врач в беседе с Mirror.
Когда вы проснулись, уровень кортизола находится на своем пике. Кортизол, который ассоциируют со стрессом, повышает тревожность, и употребление кофеина в это время может привести к нежелательному взаимодействию с кортизолом или даже к нечувствительности к кофеину, — пояснил сомнолог.
Исап добавил, что толерантность к кофеину выражается в дневной сонливости. Возникнуть это состояние может даже после выпитого кофе. В течение дня, утверждает собеседник издания, мозг вырабатывает химическое вещество под названием аденозин, который способствует сну. Пока человек бодрствует, он накапливается и вызывает сонливость. Однако кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, которые поддерживают внимательность и способствуют бодрствованию. Возможные проблемы со сном после употребления кофе в течение дня сомнолог объяснил именно этим.
Врач и телеведущая Елена Малышева ранее рассказала о пользе бодрящего напитка. Эксперт заявила, что употребление кофе снижает риск развития болезни Альцгеймера.