Стало известно, грозит ли России эпидемия холеры Иммунолог Жемчугов заявил, что в России не будет эпидемии холеры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Подмосковья, привезший из Индии холеру, контактировал с 321 человеком из 33 регионов страны. Несмотря на это, в России не ожидается эпидемия этого опасного заболевания, заявил 360.ru Владислав Жемчугов.

Он (пациент с холерой — NEWS.ru) уже лежит в прекрасных условиях в инфекционном стационаре, все контакты наблюдаются, измеряется температура и сделаны анализы. При малейшем подозрении всех людей проверят, кто с ним контактировал, — объяснил Жемчугов.

Он отметил, что постковидная система мониторинга в стране работает эффективно, поэтому оснований для беспокойства нет. Единственный риск, по мнению врача, связан с канализационными стоками, которые могут стать путем распространения инфекции. Но в Роспотребнадзоре, убежден он, сделают все для оперативного реагирования.

Эпидемиолог Андрей Сахаров ранее предупредил, что холера стремительно обезвоживает организм, что чревато летальным исходом. Он отметил, что в основном болезнь передается через попадание в организм зараженных продуктов.