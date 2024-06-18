Инфекционист предположил, где мог находиться возбудитель ботулизма Инфекционист Никифоров: возбудитель ботулизма мог быть в томатном соусе

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Возбудитель ботулизма мог быть в томатном консервированном соусе, пишет LIFE.ru со ссылкой на инфекциониста Владимира Никифорова. По его словам, этот соус используют для приготовления салатов с фасолью.

Эксперт объяснил, что проходит от четырех часов до двух суток с момента заражения продукцией и до первых симптомов ботулизма. У человека появляется сухость во рту и туман в глазах, также редко бывают рвота и диарея. Кроме того, обычно эта инфекция не сопровождается повышенной температурой.

Необходимо при проявлении первых симптомов обратится ко врачу, добавил инфекционист. Если вовремя это сделать, можно избежать тяжелых последствий. Ботулизм обычно не дает осложнений и не воздействует на нервные клетки, подытожил Никифоров.

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина заявила, что на предприятиях, которые проверили после заражения москвичей ботулизмом, обязательно найдутся грубейшие нарушения. По ее мнению, причина любой вспышки этой болезни, тем более такой крупной, кроется в несоблюдении стандартов.

До этого стало известно, что в России число пациентов с подозрением на ботулизм выросло до 149. В Москве зафиксирован 121 случай, в Нижнем Новгороде и Казани — по 14 случаев. Диагноз у большинства пациентов подтвержден лабораторно.