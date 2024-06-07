Стало известно, как и где можно спастись от жары в любом городе Кардиолог Орловский: спастись от жары можно в ТЦ или рядом с «заморозкой»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спастись от жары можно в парках, торговых центрах или рядом с отделом «заморозки» в любом супермаркете, рассказал NEWS.ru кардиолог Видновской КБ Минздрава МО Дмитрий Орловский. Он отметил, что зачастую автобусы и трамваи оборудованы кондиционерами. Медик напомнил, что от зноя также реально спрятаться в метро, если оно есть в городе.

Почти во всех автобусах или трамваях есть кондиционер, как и в торговых центрах. Можно охладиться возле отдела с замороженными продуктами в супермаркете. В мегаполисах есть возможность буквально уйти под землю от жары — в метро, где всегда прохладно. В городских парках всегда прохладнее. Идеальное место — в тени деревьев, — заявил Орловский.

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