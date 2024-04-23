Стало известно, что провоцирует выпадение волос у женщин Малышева: дефицит железа и анемия могут спровоцировать облысение у женщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дефицит железа в организме и анемия могут стать причиной облысения у женщин, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Дерматолог-трихолог профессор и доктор медицинских наук Аида Гаджигороева добавила, что выпадение волос могут спровоцировать и проблемы с щитовидной железой.

Облысение у женщин могут вызвать проблемы с кровью. Женщине нужно исключить железодефицитную анемию. Даже латентный железодефицит может провоцировать выпадение волос. Также важен показатель гормонов щитовидной железы, любые отклонения от нормы могут спровоцировать облысение. На это может указывать такой признак, как выпадение бровных волос, — уточнила Гаджигороева.

Основной причиной облысения у мужчин являются мужские половые гормоны и индивидуальная чувствительность к андрогенам, отметила трихолог. Так, андрогензависимые зоны находятся на темени, лобно-височной зоне и макушке, а также в области бороды, объяснила врач. Гаджигороева напомнила, что облысение можно лечить, в том числе с помощью пересадки. Однако предварительно необходимо обратиться к специалисту, а именно к трихологу-дерматологу.

Ранее врач-трихолог Екатерина Пащенко опровергла убеждение, что пересадка волос может полностью спасти от седины. Специалист уточнила, что появление седых волос связано с нехваткой меланина и обычно является генетически наследуемым состоянием.

Также мнение о том, что после пересадки больше не потребуются лосьоны для роста волос, ошибочно. В некоторых ситуациях необходимо постоянное местное лечение. Кроме того, не стоит ждать результата сразу после процедуры. По словам трихолога, результат обычно заметен только спустя год. Пащенко добавила, что пересаженные волосы будут выглядеть естественно, если врач сделал все правильно. Кроме того, пересаживать донорские волосы не рекомендуется.