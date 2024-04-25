Стало известно, бояться ли россиянам малярийных комаров Малышева: санитарный кордон в России препятствует распространению малярии

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В России работает санитарный кордон, который не допускает распространения малярии в стране, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Она объяснила, что специалисты изучают водоемы и при выявлении мест обитания малярийных комаров превентивно уничтожают их.

В России есть санитарный кордон, не уничтоженный, как во многих странах. <...> Эти специалисты изучают наши водоемы, и если находят места обитания малярийных комаров, их заранее уничтожают до того, как они могут встретиться с человеком, — уточнила Малышева.

Однако при путешествиях в страны Африки нужно понимать, что распространенная на этом материке малярия — опасное заболевание, поражающее печень, почки, глаза и мозг, отметил иммунолог Андрей Продеус. По его словам, малярийные комары имеют малярийный плазмодий, который при попадании в кровь начинает размножаться.

Сначала попадает в печень, потом в эритроциты и начинает их разрушать. <...> Малярия вызывает анемию, — добавил Продеус.

Вылечить заболевание можно противомалярийными препаратами, которые убивают пораженные эритроциты, но сохраняют здоровые клетки крови, объяснил врач. Иммунолог посоветовал при планировании поездок в Африку ознакомиться с профилактическими действиями, которые нужно выполнить до путешествий. Эту информацию можно найти на сайтах посольств. Как правило, при поездке в страны, где есть малярия, нужно за две недели начать принимать противомалярийные препараты, продолжать их пить во время отпуска и еще две недели после возвращения домой, резюмировал Продеус.

Ранее кандидат биологических наук, директор АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров заявил, что на затопленных из-за половодья территориях создаются благоприятные условия для развития водных и околоводных организмов, в том числе возбудителей болезней и инфекций. По его словам, есть риск распространения малярии, гепатита и африканской чумы, так как паводки в весенний период 2024 года приведут к резкому ухудшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.