«Сравним с лекарством»: Малышева назвала суперпродукт против диабета Малышева: черный тмин является лучшей специей для профилактики диабета

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Черный тмин обладает рядом полезных свойств, главное из которых — снижение сахара в крови, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Она отметила, что эффект от данной специи сопоставим с действием лекарственного препарата.

Одной из лучших специй для снижения сахара в крови оказался черный тмин. <...> Черный тмин способен снизить уровень сахара в крови очень существенно: на 22 миллиграмма на децилитр, это сравнимо с действием лекарств. Но это не значит, что нужно отказываться от лекарств, просто тмин важно включить в рацион, — уточнила Малышева.

Офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что глазная сетчатка густо покрыта сосудами, а при диабете возникают изменения кровоизлияния и ткань сетчатки портится. В результате человек теряет остроту зрения, а добавление в рацион тмина поможет снизить эти риски.

Помимо этого, отметил Коновалов, специя также является сильнейшим антиоксидантом. Врач указал, что это очень полезные вещества, которые защищают нервную ткань от перекисного окисления. Кардиолог Герман Гандельман добавил, что тмин еще содержит фосфор, отвечающий за уровень кислотности в крови. Он необходим для формирования энергии в организме.

Эксперты посоветовали при приготовлении блюд с тмином не подвергать термической обработке специю, чтобы сохранить как можно больше полезных свойств. Самым оптимальным вариантом использования тмина врачи назвали добавление семян в овощные салаты.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова сообщила, что больше всего калия содержится в горохе, помидорах, рыбе, курятине, брокколи и фасоли. Она отметила, что данный химический элемент необходим для нормальной работы мускулатуры и здоровья сердца.