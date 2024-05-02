Спорт и геморрой: есть ли связь? Что делать, если понадобилось лечение геморроя

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Перед летом не только любители спорта, но и новички устремляются в фитнес залы. Всем хочется в сезон отпусков выглядеть на пляже на все сто. «Спорт — это жизнь», - не будем оспаривать этот тезис, но в спорте, как и во всех аспектах жизни, необходимо знать меру, иначе могут появиться неожиданные и неприятные последствия. Об одном из таких – о геморрое и его лечении, поговорим в этой статье.

Начнем с азов: геморрой — это патологическое увеличение геморроидальных узлов в области прямой кишки¹. Симптомами геморроя чаще являются кровь в кале, боль, дискомфорт и выпадение узлов в области прямой кишки.

Привести к геморрою у женщин и у мужчин может неправильная диета, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни и… спорт!

В исследовании 2018 года², оценивавшем риск развития геморроя, обнаружено, что частое поднятие тяжестей является одним из факторов риска развития геморроя. Исследование проводилось в Индии и показало, что 68,2% участников с геморроем часто работали с тяжелыми весами. Получается, что тяжелая атлетика и упражнения с высокой нагрузкой на пресс провоцируют выпадение геморроидальных узлов. Дело в том, что при жиме лежа происходит повышение внутрибрюшного давления из-за сокращения мышц пресса. В целом в тренажерном зале сложно придумать упражнение, которое не нагружает брюшной пресс и не поднимает внутрибрюшное давление.

Поэтому очень важно не переусердствовать и слушать своё тело. Именно неправильный выбор веса и избыточные физические нагрузки провоцируют геморрой. Кроме того, дыхание в тренажерном зале имеет очень важное значение. Если дышать неправильно, это тоже может привести к развитию геморроя. Неправильное дыхание, как и напряжение брюшной стенки, повышает давление внутри живота и может спровоцировать появление геморроя.

Геморрой значительно³ снижает качество жизни: возникают кровотечения, боли, зуд и жжение в области прямой кишки, невозможно принять сидячее положение и т. д. Как говорит один мой знакомый специалист: «От геморроя не помирают, но он здорово портит жизнь!»

Обычно считают, что для лечения достаточно использовать свечи от геморроя. Но это не так, заболевание требует комплексного лечения, с применением системных и местных средств, что описано в клинических рекомендациях⁴.

Системные средства - венотоники, местные - свечи. Венотоники используются для повышения тонуса вен и уменьшения венозного застоя, тем самым действуя на причину возникновения геморроя. Свечи используются для уменьшения симптомов геморроя⁴. Пример такого полезного тандема препарат ВЕНАРУС® таблетки и ВЕНАПРОКТ Алиум свечи (суппозитории ректальные).

Применять их необходимо вместе. ВЕНАРУС® таблетки воздействуют на причину заболевания и способствуют уменьшению венозного застоя за счет повышения тонуса вен⁵. В то время как ВЕНАПРОКТ Алиум действует местно, он помогает останавливать кровотечение, заживлять слизистую и уменьшать воспаление⁶. Комплексное лечение геморроя позволяет снизить количество обострений и улучшить качество жизни пациентов с геморроем⁴.

Специалисты считают, что самый подходящий вид спорта для людей с геморроем - плавание. Еще хороши ходьба, танцы, боевые искусства, йога. Важно помнить, что тренировки должны быть обязательно регулярными, с постепенным увеличением нагрузки до уровня приемлемого для вашего организма.

1. Статья Гаврилова Василия: https://dzen.ru/a/ZbiQKt2zTgRUM_eH

2. https://consensus.app/papers/profile-haemorrhoid-cases-admitted-care-hospitals-areajoseph/87c20050546158219907f8cd34246e05/?utm_source=chatgpt

3. https://yandex.ru/health/turbo/articles?id=5644

4. Клинические рекомендации МЗ РФ «Геморрой». Взрослые, 2020 г

5. Инструкция по медицинскому применению препарата Венарус® 1000 мг, РУ ЛП-№(001505)-(РГ-RU) дата регистрации 05.12.2022 г.

6. Инструкция по медицинскому применению ВЕНАПРОКТ АЛИУМ, РУ ЛП-006665, последняя дата внесения изменений 22.11.2022 г.

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