Составлен список продуктов для поднятия настроения Нутрициолог Попова: богатые пробиотиками продукты способны поднять настроение

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Богатые пробиотиками, магнием и омега-3 продукты способны снизить тревожность и поднять настроение благодаря положительному влиянию на биохимию, заявила NEWS.ru семейный нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, употребление полиненасыщенной жирной кислоты уменьшает симптомы депрессии.

Настроение — не просто эмоция, а биохимический процесс, на который мы можем влиять через питание. Уменьшив сахар, трансжиры и кофеин, но добавив омега-3, пробиотики и магний из качественных продуктов, можно значительно улучшить психическое состояние. Лосось, скумбрия, сельдь, сардины содержат омега-3, которая снижает воспаление, улучшает работу нейронов, основных клеток нервной ткани, а также уменьшает симптомы депрессии до 30%, — сказала Попова.

Она уточнила, что темный шоколад содержанием какао в 70% богат флавоноидами, магнием и триптофаном, которые стимулируют выработку эндорфинов. По словам нутрициолога, 40 граммов темного шоколада в день снижают уровень стресса.

Кефир, квашеная капуста, йогурт, комбуча, кимчи богаты пробиотиками. За счет них улучшается состояние микробиоты кишечника, который производит до 90% серотонина. Поэтому тревожность снижается, когда мы включаем их в ежедневный рацион, — добавила Попова.

Кроме того, эксперт порекомендовала есть миндаль, грецкие и бразильские орехи, а также тыквенные семечки — источник триптофана, магния и цинка, необходимых для синтеза серотонина. По ее словам, фолаты, дефицит которых напрямую связан с депрессией, можно получить из шпината, руколы, брокколи, листовой капусты и мангольда.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что запоры, депрессия и сухость кожи могут указывать на синдром скрытого голода. По ее словам, это происходит, когда организм не получает достаточного количества питательных веществ.