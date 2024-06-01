Сон в жару опасен для здоровья: как выжить в квартире без кондиционера

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Сон в жарком помещении наносит серьезный вред здоровью, объяснила невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT. По ее словам, ночью в таких условиях тело потеет и избавляется от большого количества жидкости, но вместе с этим уходят электролиты, которые необходимы для работы сердца.

Нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает, повышается артериальное давление, появляются отеки, увеличивается риск образования тромбов, — объяснила врач.

Она добавила, что жара является дополнительным фактором риска сердечно-сосудистых осложнений для людей со слабыми здоровьем и сердцем. В связи с этим стоит следовать простым правилам, которые помогут справиться с жарой в квартире без кондиционера.

Так, днем лучше закрывать шторы, а после захода солнца проветривать помещение. Кроме того, летом следует пользоваться увлажнителем воздуха, поддерживая 30–60% влажность в квартире. Также перед сном стоит принять теплый душ, но воздержаться от обливания холодной водой. Пижама и одеяло должны быть легкими и из натуральных материалов.

Ранее онколог рассказал, кому категорически нельзя загорать на солнце. Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин объяснил, что загорать опасно людям, принимающим определенные лекарства.