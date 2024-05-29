Сомнолог рассказал, сколько нужно спать детям и взрослым Сомнолог Полуэктов: взрослым нужно спать семь-девять часов в сутки

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Сомнолог Михаил Полуэктов объяснил, что людям в зависимости от возраста нужно спать разное количество времени. В докладе по исследованиям сна на конференции «Поколение вне возраста» специалист отметил, что продолжительность ночного отдыха виляет на здоровье человека, передает корреспондент NEWS.ru.

По данным сомнолога, детям до трех месяцев желательно спать 14–17 часов в сутки, от четырех месяцев до года — 12–15 часов, от года до двух лет — 11–14 часов, от двух до трех лет — 10–13 часов. Детям до 13 лет Полуэктов рекомендует спать 9–11 часов, подросткам — 8–10 часов. Взрослым людям достаточно 7–9 часов в сутки, в пожилом возрасте желательно спать не менее 7–8 часов, рассказал сомнолог.

Специалист отметил, что качество и продолжительность сна виляют на многие аспекты здоровья человека. К примеру, увеличение продолжительности сна на полтора часа приводит к снижению массы тела, а недостаток сна влияет на иммунитет и приводит к повышению риска заболеваний.

Ранее сомнолог Елена Царева посоветовала отказаться от гаджетов или ограничить время в них перед сном, отменить вечерние тренировки и контролировать питание в вечернее время, чтобы сменить режим совы на режим жаворонка. Она отметила, что воздействие света вечером может сдвинуть время засыпания на 1,5 часа.