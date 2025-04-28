Собираем дачную аптечку — вот список самых нужных лекарств

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На даче может случиться что угодно — от укуса насекомого до простуды или мелкой травмы. Чтобы не бежать в аптеку в экстренный момент, лучше заранее собрать комплект самых нужных средств.

В дачной аптечке должны быть:

● обезболивающие и жаропонижающие препараты;

● противоаллергические средства;

● антисептики для обработки ран и ожогов;

● пластыри, бинты, стерильные салфетки;

● препараты от пищевых расстройств и изжоги;

● средства от укусов и защиты от насекомых;

● капли для глаз и ушей, если часто бываете на ветру;

● аптечный термометр и антисептик для рук.

Добавьте в аптечку все, что важно с учетом ваших индивидуальных особенностей. Тогда отдых на природе точно пройдет спокойно и безопасно.

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