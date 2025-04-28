На даче может случиться что угодно — от укуса насекомого до простуды или мелкой травмы. Чтобы не бежать в аптеку в экстренный момент, лучше заранее собрать комплект самых нужных средств.
В дачной аптечке должны быть:
● обезболивающие и жаропонижающие препараты;
● противоаллергические средства;
● антисептики для обработки ран и ожогов;
● пластыри, бинты, стерильные салфетки;
● препараты от пищевых расстройств и изжоги;
● средства от укусов и защиты от насекомых;
● капли для глаз и ушей, если часто бываете на ветру;
● аптечный термометр и антисептик для рук.
Добавьте в аптечку все, что важно с учетом ваших индивидуальных особенностей. Тогда отдых на природе точно пройдет спокойно и безопасно.
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