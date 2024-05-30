Сексолог рассказала о способах достижения оргазма у женщин Сексолог Савская: для женского оргазма важна толщина полового члена партнера

Женщина должна быть полностью вовлечена в процесс, чтобы получить оргазм, заявила в беседе с «Радио 1» психолог и сексолог Ольга Савская. При этом, по ее словам, для партнерш важна не длина, а толщина полового члена мужчины, так как слишком большой размер может вызвать болезненные ощущения вместо приятных.

Имеет значение толщина, а не длина. Некоторым женщинам важно, чтобы пенис был большой и хорошо стимулировал, потому что снижена чувствительность вагины, — уточнила Савская.

Сексолог напомнила, что психологическое здоровье также играет роль в вопросе получения удовольствия у женщин. По ее словам, партнерше стоит «проработать» голову и научиться расслабляться. Женщины также могут возбуждаться от прикосновения к эрогенным зонам, которые партнер должен стимулировать для достижения лучшего эффекта, а также от поцелуев и объятий.

Писатель Алмара Абгарян ранее отметила, что многие женщины считают утренний секс самым неприятным видом близости. Она сослалась на данные опроса, в котором только 11% отвечающих одобрили секс до 09:00. По словам писателя, в утреннее время женщин раздражает несвежее дыхание партнера и отвлечение от составления списка дел на день.