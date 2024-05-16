Секс с мужем спас женщину от опасного рака

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Секс с мужем помог 52-летней британке Мелани Беттеридж справиться с раком, сообщил таблоид Daily Mirror. Ее 58-летний муж по имени Филипп во время близости заметил странность в области ее гениталий.

Мужчина обратил внимание на нетипичный цвет в некоторых местах вульвы. В гинекологическом отделении заподозрили рак. Анализы показали, что у Беттеридж интраэпителиальная неоплазия вульвы — медленно прогрессирующее предраковое доброкачественное образование. Если бы супруг не обнаружил новообразование, у женщины развился бы рак.

Я чувствую себя невероятно удачливой, потому что мы заметили это так рано, — призналась Беттеридж.

Супруги живут вместе уже 18 лет. Беттеридж призналась, что счастлива и секс в их отношениях присутствует до сих пор. Не состоящим в интимной близости женщинам она посоветовала проверять гениталии у гинекологов и призвала ставить здоровье на первое место.

Продюсер контента на платформе аудиоэротики Джейми Белл ранее сообщил, что мастурбация на удаленке в рабочее время помогает концентрации. По его словам, у людей сложный график, а дома тихо, никого нет, есть время «для себя». Поводом для размышлений стали данные опроса, по которым британцы предпочитают смотреть порно с 09:00 до 17:29.