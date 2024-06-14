Сделайте это и попрощайтесь с «апельсиновой коркой»: семь простых шагов

Многие женщины сталкиваются с целлюлитом и не знают, как с ним бороться. Недуг может быть вызван разными факторами, такими как неправильное питание, малоподвижный образ жизни, гормональные изменения и генетическая предрасположенность.

Однако есть семь простых шагов к идеально ровной коже. Для начала нужно наладить питание, исключив из рациона сахар, соль и жиры. Необходимо увеличить потребление белковых продуктов, овощей и фруктов.

Также в свою жизнь стоит добавить физическую активность. Это укрепит мышцы, улучшит кровообращение и ускорит сжигание жира.

Рекомендуется добавить массаж, который тоже улучшит кровообращение, лимфоток и обмен веществ в проблемных зонах. Необязательно обращаться к специалистам, достаточно будет купить специальные массажеры для домашнего пользования.

Также можно попробовать обертывания. Они помогают избавиться от лишней жидкости в организме. Для этого можно использовать глину, мед или водоросли.

Не стоит забывать и об уходе за кожей. Отлично подойдут гели, кремы и лосьоны со специальными активными компонентами. Ко всему прочему нужно вести здоровый образ жизни, отказавшись от вредных привычек. За более подробными консультациями лучше обратиться к специалистам.

Ранее персональный фитнес-тренер Джаррод Ноббе заявил, что наиболее распространенными ошибками при похудении с помощью ходьбы являются низкая интенсивность тренировок и плохое питание. Он рекомендовал употреблять достаточное количество воды во время, перед и после тренировок.