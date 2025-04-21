Сбился режим сна? Верните его за день с этими советами

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После долгих выходных сложно вернуться к рабочему графику? Эти простые, но эффективные советы помогут быстро восстановить режим сна и просыпаться бодрым.

1. Вечерний ритуал за 2 часа до сна

Приглушите свет

Откажитесь от гаджетов

Выпейте травяной чай (ромашка, мята)

Примите теплый душ

2. Утренний будильник

Вставайте сразу после звонка

Включите яркий свет

Сделайте легкую зарядку

Примите контрастный душ

3. Дневные привычки

Не спите днем

Больше двигайтесь

Ограничьте кофе после 14:00

Ужинайте за 3 часа до сна

Экстренные меры (если завтра на работу)

Ложитесь спать на час раньше обычного

Установите будильник на нужное время

Не залеживайтесь в кровати после пробуждения

Используйте метод «15 минут» — каждый день ложитесь и вставайте на 15 минут раньше, пока не войдете в нужный ритм. Уже через 3-4 дня режим восстановится!

Ранее также сообщалось, что залог качественного сна — это хорошая кровать. Вот несколько важных советов, чтобы выбрать ее правильно.