После долгих выходных сложно вернуться к рабочему графику? Эти простые, но эффективные советы помогут быстро восстановить режим сна и просыпаться бодрым.

1. Вечерний ритуал за 2 часа до сна

  • Приглушите свет

  • Откажитесь от гаджетов

  • Выпейте травяной чай (ромашка, мята)

  • Примите теплый душ

2. Утренний будильник

  • Вставайте сразу после звонка

  • Включите яркий свет

  • Сделайте легкую зарядку

  • Примите контрастный душ

3. Дневные привычки

  • Не спите днем

  • Больше двигайтесь

  • Ограничьте кофе после 14:00

  • Ужинайте за 3 часа до сна

Экстренные меры (если завтра на работу)

  • Ложитесь спать на час раньше обычного

  • Установите будильник на нужное время

  • Не залеживайтесь в кровати после пробуждения

Используйте метод «15 минут» — каждый день ложитесь и вставайте на 15 минут раньше, пока не войдете в нужный ритм. Уже через 3-4 дня режим восстановится!

Ранее также сообщалось, что залог качественного сна — это хорошая кровать. Вот несколько важных советов, чтобы выбрать ее правильно.