После долгих выходных сложно вернуться к рабочему графику? Эти простые, но эффективные советы помогут быстро восстановить режим сна и просыпаться бодрым.
1. Вечерний ритуал за 2 часа до сна
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Приглушите свет
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Откажитесь от гаджетов
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Выпейте травяной чай (ромашка, мята)
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Примите теплый душ
2. Утренний будильник
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Вставайте сразу после звонка
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Включите яркий свет
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Сделайте легкую зарядку
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Примите контрастный душ
3. Дневные привычки
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Не спите днем
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Больше двигайтесь
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Ограничьте кофе после 14:00
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Ужинайте за 3 часа до сна
Экстренные меры (если завтра на работу)
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Ложитесь спать на час раньше обычного
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Установите будильник на нужное время
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Не залеживайтесь в кровати после пробуждения
Используйте метод «15 минут» — каждый день ложитесь и вставайте на 15 минут раньше, пока не войдете в нужный ритм. Уже через 3-4 дня режим восстановится!
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