Самый популярный препарат от диабета оказался секретом долголетия NRP: препарат метформин от диабета способен замедлять возрастные изменения

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Препарат метформин, используемый для лечения диабета, может обеспечить долголетие и здоровую жизнь, выясняли ученые. По их словам, лекарство оказывает положительное воздействие на организм из-за своей способности снижать уровень сахара. Вместе с этим оно замедляет воспалительные процессы, развитие когнитивных дисфункций и болезней сердца, говорится в исследовании, опубликованном в журнале NPR.

Исследования показывают, что метформин обладает противовоспалительным действием, которое может помочь защитить от распространенных возрастных заболеваний, включая болезни сердца, рак и снижение когнитивных способностей, — выяснили ученые.

Чтобы подтвердить свои доводы, специалисты намерены провести исследование длиною в шесть лет. В нем примут участие 3000 человек в возрасте от 65 до 79 лет.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова высказала мнение, что образование может замедлить процесс старения организма. Медик сослалась на результаты исследований, которые показывают связь между уровнем образования и скоростью биологического старения. По данным исследования, проведенного среди более чем трех тысяч участников с 1948 года, ученые обнаружили, что каждые два дополнительных года образования снижают темпы старения организма на 2–3%.