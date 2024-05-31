«С мужским характером»: Малышева предупредила женщин о редком виде рака Малышева назвала рак мочевого пузыря болезнью с мужским характером

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Рак мочевого пузыря является болезнью с мужским характером, рассказала врач Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, причиной этой опухоли, как правило, является курение. Оно сцеплено с заболеванием наиболее крепко.

Мы называем это болезнь с мужским характером, так как одна из главных его причин — курение. Вы не представляете, сколько раз я приходила к урологам с женщинами. Им ставили диагноз рак мочевого пузыря, и первое, что спрашивал доктор: «Вы наверное курите?». И оказывалось, что да. Дальше было неважно, сколько она курит. Одну пачку или две пачки. Это сцеплено, — объяснила Малышева.

При этом главным симптомом рака мочевого пузыря является кровь в моче. Это первый признак, который должен очень насторожить. По словам специалистов, даже если кровь исчезла спустя время, то это не повод «выдохнуть». К врачу в этом случае нужно идти незамедлительно.

Ранее профессор, доктор медицинских наук врач-уролог Виген Малхасян предупредил, что мужчины погибают от рака почки в два раза чаще женщин. Медик посоветовал делать УЗИ брюшной полости два раза в год, чтобы избежать страшного диагноза. Малышева при этом пояснила, что при онкологии у человека нет боли.