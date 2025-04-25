Названы города, куда весной чаще всего «сбегают» аллергики RT: аллергики весной предпочитают уезжать в Сочи, Крым и Краснодарский край

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Примерно 10% россиян с сезонной аллергией предпочитают уезжать в другие регионы в период активного цветения растений, говорится в исследовании Level Group, которое имеется в распоряжении RT. Наиболее популярным направлением стал Сочи — этот курорт выбрали 26% опрошенных аллергиков.

В топ-3 вошли Сочи (26%), Крым (22%) и Краснодарский край (19%). Следом по популярности идут Карелия и Байкал — эти направления выбирают одинаковое количество опрошенных — 11%. Еще столько же (11%) предпочитают уезжать в горы, — говорится в исследовании.

Врач-аллерголог высшей категории Светлана Турбовская из Европейского медицинского центра дала рекомендации для тех, кто не может позволить переезд и вынужден оставаться дома. Специалист советует держать окна закрытыми весь опасный период, используя для проветривания кондиционер. Это помогает минимизировать контакт с аллергенами.

Ранее аллерголог Надежда Пиговаева предупредила, что отдельную опасность в весенний период представляет поллиноз — аллергическая реакция на пыльцу растений. Как уточнила специалист, характерными симптомами этого заболевания являются першение в горле, затрудненное дыхание, частое чихание, зуд и заложенность носа.

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова ранее рассказала о потенциальных рисках употребления томатов для определенных групп людей. По словам специалиста, помидоры могут вызывать аллергические реакции, включая кожные высыпания, зуд и слезотечение. Также они способны провоцировать проблемы с пищеварением.