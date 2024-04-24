Россиянкам рассказали о правилах перед походом на маникюр Мастер маникюра Капля: перед походом на маникюр не следует пользоваться маслами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед походом на маникюр не следует пользоваться маслами и кремами, а также лучше не пытаться самостоятельно привести в порядок руки, рассказала в беседе с «Москвой 24» инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру Анна Капля. По ее словам, такие правила помогут мастеру как можно качественнее сделать свое дело.

Перед походом к мастеру лучше отказаться от использования масла, крема, любого питательного или увлажняющего средства для рук и ногтей. Лишние жир и влага на коже — прямые причины плохого сцепления искусственного материала с натуральной ногтевой пластиной, — объяснила мастер.

Капля отметила, что не нужно пытаться перед маникюром самостоятельно использовать кусачки или ножницы, чтобы обработать ногти. Это может привести к травмам, а вещества, которые использует во время маникюра мастер, попадут в ранки и вызовут раздражение.

Чтобы маникюр дольше держался, в следующие три дня после похода в салон лучше избегать длительного контакта с водой и генеральной уборки, добавила эксперт. Кроме того, после процедуры требуется время, чтобы кожно-липидная мантия восстановилась.

Ранее бьюти-эксперт Рия Горбунова рассказала, что антитрендами в маникюре в 2024 году стали традиционный френч, цветочный дизайн и «барбикор». Она отметила, что традиционный маникюр розового или нюдового оттенка с ярким белым полумесяцем на конце уже давно вышел из моды.