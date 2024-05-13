Россиянкам рассказали, как выбрать подходящую челку Парикмахер Тоторина: при любой форме лица можно выбрать челку-шторку

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Чтобы сделать себе подходящую челку, нужно выбирать ее под форму лица, рассказала в беседе с «Москвой 24» стилист-парикмахер Галина Тоторина. По ее словам, челка-шторка считается универсальной, поскольку подходит всем.

Если же говорить об универсальной челке, которая подойдет абсолютно всем, то это «шторка». Она смягчает жесткие черты прямоугольника и квадрата, делает образ миловидным и нежным, — объяснила стилист.

Парикмахер отметила, что нужно быть аккуратнее с прямой массивной, плотной челкой, поскольку она может визуально расширить квадратное лицо и превратить его в маленький прямоугольник. Если такую челку выберет обладательница прямоугольного лица, то она подчеркнет жесткость линий и дерзость, а также сделает свое лицо, наоборот, квадратным.

Девушкам с круглым лицом прямая челка может подойти только если ее сделать текстурной, добавила Тоторина. А вот люди с треугольной формой лица могут смело выбирать такую челку, поскольку им идет практически все, подытожила стилист.

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