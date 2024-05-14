Россиянкам рассказали, как сохранить здоровье кожи в теплое время года Косметолог Нагибина: для сохранения здоровья кожи нужно наносить SPF-средства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весной и летом нужно наносить на кожу SPF-средства, чтобы сохранить ее здоровье и красоту, рассказала в беседе с «МК в Мурманске» врач-косметолог Елена Нагибина. По ее словам, наносить солнцезащитное средство можно в несколько подходов.

Как правило, наносят куда меньше обычного — следует наносить пол чайной ложки, не меньше. Чтобы средство наносилось с комфортом, можно делать это в два подхода, — объяснила эксперт.

Косметолог отметила, что с приходом теплой и солнечной погоды нужно использовать определенные средства для ухода за кожей. Косметический уход обязательно должен содержать глицерин, гиалуроновую кислоту, аминокислоты, натуральный увлажняющий фактор и альфа-гидроксикислоты.

Для сохранения здоровой кожи можно ходить на поверхностный пилинг к косметологу, добавила Нагибина. Кроме того, можно использовать разрешенные домашние средства, которые содержат небольшую концентрацию кислот, подытожила косметолог.

Ранее врач дерматолог-косметолог Любовь Столина рассказала, что уменьшить вероятность появления на коже пигментных пятен в результате избыточного воздействия ультрафиолета (так называемой пигментации фотостарения) можно с помощью средств SPF-защиты. Она подчеркнула, что пигментация фотостарения возникает при увлечении загаром как на солнце, так и в солярии.