Россиянкам раскрыли опасность вагинальных капсул с блестками Гинеколог Чивчян: вагинальные блестки могут привести к инфекциям половых органов

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Пользоваться вагинальными капсулами с блестками опасно из-за того, что они могут привести к инфекциям и травмам половых органов, рассказала «Газете.Ru» врач-гинеколог Ашхен Чивчян. По ее словам, также эти блестки могут стать причиной нагноения и аллергии у обоих партнеров.

Блестки внутри вагины при трении могут привести к различным отрицательным воздействиям, таким как механическая травма слизистой с последующим инфицированием поврежденной поверхности , раздражение и возникновение аллергической реакции обоих партнеров, — объяснила специалист.

Врач отметила, что такие блестки могут нарушить кислотно-щелочной баланс слизистой влагалища, из-за чего может возникнуть бактериальный вагиноз, кандидоз или неспецифический вагинит. Также вероятно нагноение раны при инфицировании, что может привести выделениям, сопровождающимся болью при половом акте.

Вагинальные капсулы с блестками не сертифицированы, добавила гинеколог. Это означает, что они не проходят контроль качества и безопасности, поскольку не соответствуют требованиям.

Ранее гинеколог-репродуктолог Зарина Газдиева рассказала, что процедура бритья интимной зоны может иметь негативные последствия для здоровья женщин. По ее словам, кожа в области бикини очень чувствительна и легко травмируется во время бритья, из-за чего в организм могут проникнуть инфекции.