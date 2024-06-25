Россиянкам перечислили трендовые топы на лето Стилист Эриксон: летом в тренде будут топы-корсеты из денима

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Летом в тренде будут топы-корсеты из денима и топы в технике кроше, рассказала в беседе с «Москвой 24» стилист Ирина Эриксон. По ее словам, также можно носить топы с открытыми плечами.

В моде продолжают оставаться топы-корсеты. Но в этом году стоит выбирать именно модели из денима. Это еще один мощный тренд настоящего времени, из этой ткани шьют буквально все — и топы, в том числе, — объяснила эксперт.

Стилист отметила, что топы в стиле кроше будут актуальны, поскольку они соединяют в себе тренд на ретро и на хендмейд. Также в моде будут топы с открытыми плечами, топы с рюшами, драпировками и воланами. Особенно популярны будут топы со свисающими воланами разной длины.

Можно носить простые майки-алкоголички, если нет желания надевать что-то чрезмерно женственное, добавила Эриксон. Такие базовые майки могут быть совершенно различной длины и материалов. Кроме того, летом можно надевать верх от купальника спортивного вида или льняные жилетки, которые лучше носить на голое тело, заключила стилист.

Ранее стилист Ольга Ким посоветовала надевать на первое свидание платье в стиле «доярки» — нежное, с рюшами, воланами, в цветочек. Оно может быть разной длины: от мини до миди. Подойдут к нему и кеды, и босоножки, главное — обувь должна быть нежной.