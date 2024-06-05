Россиянкам перечислили оригинальные идеи летнего маникюра Специалист по маникюру Капля: маникюр с фруктовыми мотивами будет выглядеть ярко

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Летом можно сделать маникюр с фруктовыми мотивами или с эффектом омбре, рассказала в беседе «Москва 24» инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру Анна Капля. По ее словам, летом также будут актуальны узоры.

В 2024 году особую популярность приобретает дизайн с использованием сушеных цветов и листьев. Натуральные элементы можно встраивать в прозрачный или полупрозрачный гель-лак и создавать эффект живого сада на ногтях, — объяснила эксперт.

Она отметила, что в моде сейчас лаки с металлическим блеском, например, золотым или серебряным. Также можно сделать себе маникюр с фруктовыми мотивами, например, с киви, арбузами или клубникой. Это будет актуально именно летом и точно привлечет внимание окружающих.

Кроме того, для фестивалей или летних вечеринок можно выбрать маникюр с неоновыми цветами, добавила Капля. Они будут светиться в темноте, что создаст неповторимый эффект, заключила эксперт.

Ранее специалист по маникюру Варвара Котова заявила, что двухцветный френч и маникюр «жены миллионера» стали самым популярным дизайном летом 2024 года.По ее словам, первую из техник можно выполнить во всевозможных цветах.