Россиянкам назвали трендовые образы на лето 2024 года Стилист Савицкая: летом в тренде будут тонкие платья с завязками на спине

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Одним из трендовых образов лета 2024 года будет тонкое платье с завязками на спине, рассказала «ФедералПресс» стилист-имиджмейкер Екатерина Савицкая. По ее словам, идеальным образом на жаркий день будет такое платье с соломенной сумкой и балетками.

В самую жару можно выглядеть стильно! Сейчас очень актуальны тонкие летние платья с акцентированной линией груди и тонкими завязками на спине, — объяснила специалист.

Стилист отметила, что для офисного образа подойдет хлопковая двойка из брюк и жилета. Можно добавить к такому наряду замшевые мюли и сумку. Если хочется подобрать трендовый образ для поездки за город, рекомендуется остановиться на джинсах-карго, светлой футболке и легком бомбере.

Для встречи с друзьями или похода в кино можно выбрать образ из джинсов, топа и кардигана, добавила Савицкая. А для романтического свидания можно подобрать юбку с цветами, корсет и босоножки, подытожила стилист.

Ранее стилист Максим Рокицкий рассказал, что «бразильский брюнет» стал одним из основных трендов в окрашивании на лето 2024 года. Эту технику окрашивания можно описать как сочетание темной основы волос со светлыми прядями. Эксперт указал, что светловолосым девушкам стоит обратить внимание на песчаные и бежевые оттенки, которые благородны и могут освежить образ, отвлекая внимание от недостатков кожи.