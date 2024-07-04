Россиянкам назвали причины гормонального сбоя Врач Алкашева: причиной гормонального сбоя может быть проблема с надпочечниками

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Причинами гормонального сбоя у женщин могут быть проблемы с надпочечниками и щитовидной железой, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Алина Алкашева. По ее словам, также нарушение синтеза гормона может начаться из-за отклонений в работе гипофиза, яичников и поджелудочной железы.

Медик объяснила, что причинами дисбаланса гормонов также могут быть вредные привычки, частый стресс, нездоровый образ жизни и эмоциональное перенапряжение. О самом гормональном сбое могут говорить нарушение сна, скачки веса и гирсутизм.

Наиболее частые симптомы: скачки веса (как снижение веса без обусловленных причин, так и его набор), нарушения менструального цикла, снижение либидо, гирсутизм (повышенное оволосение, появление волос на лице, груди, спине, животе), нарушение сна, дневная сонливость, скачки настроения без причин, — отметила врач.

Эндокринолог добавила, что такое нарушение баланса гормонов может привести к бесплодию и невынашиванию беременности. Для профилактики гормонального сбоя нужно вести здоровый образ жизни, соблюдать режим сна и отдыха, сбалансированно питаться, заниматься физической активностью и корректировать психоэмоциональное состояние, заключила Алкашева.

Ранее врач Ольга Малиновская заявила, что сокращение напряженных ситуаций и правильный режим сна помогут сократить выработку кортизола. По ее словам, гормон стресса при длительных тревожных состояниях может привести к набору веса.