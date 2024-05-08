Россиянам указали на опасность старых зубных коронок Стоматолог Калинин: старые зубные коронки могут привести к кариесу корня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если вовремя не заменить старую зубную коронку, она может привести к кариесу корня, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог Юрий Калинин. По его словам, фактический срок службы коронок зависит от ряда факторов, но в среднем составляет 20 лет.

Несвоевременное обращение по замене коронки грозит перегрузкой зубов при нарушении смыкания и сколах. Нарушение прилегания может приводить к развитию кариеса корня и прогрессированию развития пародонтальных карманов, что в итоге потребует удаления зуба, — объяснил специалист.

Стоматолог отметил, что необходимо вовремя оценивать состояние коронок, чтобы не перенашивать их. Срок службы коронок зависит от их материала, наличия патологий зубов и правильной гигиены полости рта. Также на состояние коронки влияет особенность самого зуба, на который она устанавливается.

Необходимо регулярно посещать стоматолога, чтобы исключить неприятные последствия из-за того, что коронку вовремя не поменяли, подытожил Калинин.

Ранее стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что большие коренные зубы, также известные как моляры, чаще других подвержены кариесу. По ее словам, к уязвимым также относятся зубы с пломбами и аномалиями развития.