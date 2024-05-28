Россиянам рассказали правду о чае Диетолог Соломатина: чай может содержать очень большое количество кофеина

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Существует мнение, что из-за низкого содержания кофеина чай безопаснее, чем кофе, однако это не так, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в чае может быть в разы больше кофеина.

Не всегда это так, но в чае все-таки кофеин связан танином, и он не оказывает прямого возбуждающего действия, но все зависит от сорта и приготовления и, конечно, количества. Поэтому иногда в чае может быть раза в три-четыре больше кофеина, чем в кофе, — объяснила врач.

Медик также отметила, что чай на самом деле не обладает сильным мочегонным эффектом, как многие думают. Сильное воздействие напиток оказывает, только если его много пить.

Чай не рекомендуется людям с гипертонией из-за содержания кофеина, добавила диетолог. Однако в состоянии ремиссии этот напиток благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, так как в нем есть антиоксиданты, заключила Соломатина.

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