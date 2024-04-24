Россиянам рассказали, сколько шашлыка можно есть без вреда для здоровья Эндокринолог Островская: за раз можно съесть не более 200 грамм шашлыка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

За один прием пищи можно съедать не более 200 грамм шашлыка, рассказала Lenta.ru эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская. В противном случае, предупредила эксперт, в организме может начаться белковая интоксикация.

Врач объяснила, что за раз человеческий организм способен усвоить 30-35 граммов белка, что равносильно 150-200 граммам приготовленного мяса. При более объемной порции шашлыка излишки белка будут долго перевариваться в кишечнике.

Люди, страдающие от хронических запоров и других проблем с кишечником, например дисбактериоза, в принципе склонны к образованию токсичных продуктов метаболизма. В большом количестве они могут вызвать головную боль, сонливость, слабость, — предостерегла эндокринолог.

Островская также подсказала, как определить индивидуальную порцию шашлыка, безопасную для здоровья. По словам врача, такая «доза» мяса должна умещаться в ладонь.

Ранее Островская посоветовала сделать выбор в пользу шашлыка из куриных бедер. Она рассказала, что этот вид мяса наиболее полезен для желудочно-кишечного тракта. Специалист также призвала отказаться от майонеза и жирных соусов в маринадах, посоветовав ограничиться луком и лимонным соком.

В процессе маринования врач рекомендует выбирать яблочный, а не столовый уксус. Как пояснила специалист, сладкие маринады при приготовлении карамелизуются и образовывают конечные продукты гликирования. Такие вещества провоцируют старение и ухудшают качество коллагена и других белков, в том числе гемоглобина.