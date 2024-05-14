Названы продукты, которые не стоит есть при больном горле Врач Зиркуева: при больном горле лучше отказаться от жирной и соленой пищи

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Если есть раздражение горла или першение, лучше отказаться от соленой, жирной и острой пищи, рассказала «Газете.Ru» врач-оториноларинголог Асият Зиркуева. По ее словам, это может привести к раздражению задней стенки глотки.

В первую очередь рекомендуется исключить из рациона жирную, острую, соленую, кислую, слишком холодную или горячую пищу. Все это может провоцировать раздражение задней стенки глотки. Также не рекомендуется употреблять определенные напитки. К ним относятся газировки, кислые соки, спиртное и горячее, — объяснила медик.

Врач отметила, что также лучше воздержаться от курения, чтобы помочь больному горлу. Токсичные компоненты табачного дыма плохо влияют на слизистую оболочку ротоглотки, травмируют ее и вызывают воспаление.

Не следует принимать антибиотики, использовать ингаляторы и спиртосодержащие спреи без консультации со специалистом, поскольку это может стать причиной отека и опасных осложнений в горле, добавила Зиркуева. Чтобы избавиться от боли в горле, нужно полоскать его, рассасывать специальные пастилки для смягчения боли и поддерживать водный баланс, заключила оториноларинголог.

Ранее терапевт Ксения Иванова рассказала, что раствор соды (гидрокарбоната натрия) устарел как способ полоскания горла и может навредить. По ее словам, в показаниях к его использованию прописаны острые инфекции верхних дыхательных путей и воспаления в полости рта, но сам по себе этот способ малоэффективен и небезопасен.