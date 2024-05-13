Россиянам рассказали о возможных причинах утренней усталости Эндокринолог Машкова: утренняя слабость сигнализирует о проблемах со здоровьем

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Утренняя слабость может быть сигналом развития гипотиреоза или анемии, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Анна Машкова. Кроме этого, усталость может возникать при заболевании диабетом первого и второго типа. При диабете человек жалуется не только на утомляемость, но и на снижение остроты зрения и жажду.

Частыми жалобами являются повышенная утомляемость, сонливость, снижение работоспособности, сухость во рту, жажда, частое обильное мочеиспускание, запах ацетона изо рта, медленное заживление ран, снижение остроты зрения, — уточнила Машкова.

По ее словам, другим заболеванием может стать первичный гипотиреоз, который вызван проблемами с щитовидной железой. Они начинаются из-за йодной недостаточности или аутоиммунного поражения щитовидной железы. В таком случае пациенты жалуются на апатию, общую слабость, снижение физической выносливости, отечность лица в области вокруг глаз и выпадение волос.

Машкова также обратила внимание на то, что усталость может говорить и об анемии, которая появляется из-за недостатка в организме железа, витамина В12 или внутреннего обильного кровотечения. Если человек замечает у себя подобные симптомы, то ему стоит обратиться к врачу-эндокринологу.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева напомнила, что пациентам с волчанкой стоит осторожно относиться к солнцу. Люди с таким заболеванием сильнее подвержены поражениям внутренних органов от УФ-лучей. Им стоит лучше защищать свое тело от солнца.