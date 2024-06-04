Россиянам рассказали, кому грозит аллергия на пыльцу деревьев Врач Станкевич: аллергия на пыльцу может быть наследственной

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Аллергия на пыльцу деревьев может проявиться в том случае, если родственники пациента имели похожее заболевание, заявила в беседе с РИАМО врач кандидат медицинских наук Любовь Станкевич. При этом она подчеркнула, что конкретные мутации или гены не влияют на развитие этого заболевания. Для этого должны совпасть сразу несколько факторов.

Если человек родился со склонностью к аллергии либо она наблюдалась у его ближайших родственников, то при встрече с аллергеном она разовьется с очень высокой вероятностью. Однако никакая конкретная мутация или ген на это не указывает. Таким образом, аллергия — состояние, которое реализуется при совпадении нескольких предрасположенностей на уровне генома с внешними факторами, — уточнила Станкевич.

Врач заметила, что такой вид аллергии поддается лечению при прохождении аллерген-специфической терапии, которая заставляет организм использовать более сильные иммуноглобулины типа IgG вместо антител класса IgE. Однако такая методика имеет ряд ограничений. Во-первых, практика лечения существует не для всех аллергенов, а во-вторых, она не проводится в период цветения растений, уточнила она.

Иммунолог Наталья Шевчук ранее заявила, что тополиный пух сам по себе не считается аллергеном, однако на него часто оседает пыльца других растений, способных вызвать реакцию у организма. Она посоветовала носить маску и чаще проводить уборку в период обострения аллергии.