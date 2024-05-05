Россиянам рассказали, как справиться с эмоциональным выгоранием на работе Психолог Щербакова: стресс становится главной проблемой современного общества

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Эмоциональное выгорание и хронический стресс становятся главной проблемой современного общества, заявила доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ирина Щербакова в беседе с «Российской газетой». Она назвала несколько способов справиться с этими недугами.

Главными причинами выгорания Щербакова назвала увеличение нагрузки на работе, монотонную деятельность, противоречивые требования руководителей, отсутствие единой цели в коллективе, обещанного вознаграждения, разобщенность сотрудников, а также несоответствие заработной платы выполняемой работе.

Чтобы справиться с эмоциональным выгоранием психолог посоветовала не доводить свой организм до полной разрядки, отключить мобильный телефон хотя бы на полдня, добавить музыку в свою жизнь, не бояться просить помощи, а также быть в поисках перемен и меняться самому.

Ранее кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала: чтобы пережить кризис среднего возраста, придется переосмысливать жизнь. По ее словам, пройти этот этап налегке не получится, поэтому можно прибегнуть к помощи психологов.