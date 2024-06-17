Россиянам рассказали, как сохранить здоровье в старости Врач Прощаев: для здоровой старости нужно заранее создать когнитивный резерв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для комфортной старости стоит заранее создать когнитивный резерв, заявил в беседе с «Газетой.Ru» врач-гериатр Кирилл Прощаев. Он уточнил, что существует два вида вхождения в преклонный возраст: здоровое старение и патологическое. Для первой также важно проходить ежегодное вакцинирование, заниматься спортом и компенсировать утраченные функции.

Важной подготовкой является создание когнитивного резерва на протяжении всей жизни. Образование, обучение новому помогает нам сохранить свои когнитивные функции в пожилом и старческом возрасте, — перечислил врач.

Он также напомнил, что соблюдение принципов диспансеризации также станет вкладом в здоровое старение. Кроме того, человек может компенсировать потерянные со временем функции, например, пройти слухопротезирование.

Врач и телеведущая Елена Малышева ранее напомнила, что физические нагрузки и отказ от вредных привычек помогут сохранить разум в зрелом возрасте. Она также порекомендовала перестать принимать алкоголь и поддерживать в норме давление. Кардиолог Герман Гандельман дополнил, что негативным фактором для здоровья мозга является гипертоническая болезнь. Он призывал продолжать учебу в течение всей жизни, чтобы сохранять активность организма.