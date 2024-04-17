Россиянам рассказали, как сбросить вес к лету без диет Врач Дианова посоветовала для похудения воспользоваться правилом тарелки

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Чтобы сбросить вес без диет, следует воспользоваться правилом тарелки, посоветовала врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что каждый прием пищи нужно разделять на четыре составляющие: белок, сложные углеводы, овощи и сухофрукты.

Правило тарелки — это лего-конструктор. Ты берешь тарелку, там есть четыре зоны: белок, сложные углеводы (гарнир, хлеб, картофель, макароны, крупы) и еще две четверти — овощи и сухофрукты. Вы сами собираете себе завтрак, обед и ужин, а потом, когда выстроили систему, создаете мягкий дефицит, — пояснила диетолог.

Также стоит провести анализ состава тела. Это позволит понять, какие показатели подходят конкретному человеку. Кроме того, можно устраивать разгрузочные дни. По словам Диановой, лучше всего делать их в среду, когда нет «стресса начала и конца недели». Одними из самых популярных разгрузочных дней являются банановый и фруктово-творожный.

Мотивация к чему-то внешнему, например привести себя в порядок к купальному сезону, не совсем разумна с точки зрения подхода к своему здоровью, поэтому я бы призвала искать внутреннюю мотивацию: почему вам нужно это. Внешняя привлекательность — это уже внутренняя потребность, — добавила Дианова.

Терапевт Людмила Фролова ранее посоветовала набирать вес постепенно, чтобы не навредить здоровью. Организм должен успевать адаптироваться. Оптимальный срок набора веса зависит от индивидуального метаболизма и изначальной массы тела.