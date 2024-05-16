Россиянам рассказали, как распознать мигрень Врачи Химкинской областной больницы: мигрени предшествует нарушение зрения

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Мигрени предшествует стадия ауры, которая проявляется нарушением зрения, рассказали «Радио 1» специалисты Химкинской областной больницы. По их словам, обычно мигрень сопровождается односторонней пульсирующей болью.

Обычно мигрени предшествует стадия ауры, которая проявляется нарушениями зрения, чувствительности, речи и двигательных функций, длительность которой может быть от нескольких минут до часа, — объяснили медики.

Врачи отметили, что иногда перед приступом мигрени наступает период продрома, когда наблюдается слабость, изменение аппетита и повышенная чувствительность к раздражителям. Кроме того, мигрень сопровождается пульсирующей болью, из-за которой могут появиться тошнота, озноб и повышенная чувствительность к запахам, звукам и свету.

Справиться с болевыми ощущениями на пике мигренного приступа практически невозможно. Старинный рецепт для облегчения состояния — ТТТ (тепло, темно, тихо), — добавили специалисты.

Ранее невролог Татьяна Виноградова отметила, что стресс, парфюм и некоторые продукты могут спровоцировать мигрень. Также у женщин мигрени нередко связаны с предменструальным синдромом, кроме того, приступы могут возникать из-за меняющейся погоды или, например, подъема в гору.